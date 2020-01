Oudejaarsstunt: gestolen beeld van ploegende boer duikt op in Drenthe

Leden van vereniging Tied Zat halen elk jaar een stunt uit met oud en nieuw. Dit jaar kozen de noorderlingen ervoor om de reis naar Brabant af te leggen om twee derde van het silhouettenbeeld te mee te nemen. Het gedeelte met het paard en de ploeg werd meegenomen, de boer bleef staan. Tijdens de jaarwisseling werd het kunstwerk in het Drentse dorpje onthuld met de tekst: "De regering spant het paard achter de ploeg. Wij vinden het genoeg."

Boer zonder vee

De Drentenaren wilden daarmee het opnemen voor de boeren in in ons land. "Onze gedachte hierachter is dat wij de boeren willen steunen in hun strijd. De boer hebben wij laten staan zodat men kan zien wat er gebeurt als de regering haar plannen doorzet. Want een boer zonder vee, is een man zonder werk", laat de vereniging weten tegenover RTV Drenthe.

Op Facebook laat de vereniging weten dat ze contact hebben gehad met Liempde. Ze beloven dat het standbeeld binnen een paar dagen weer netjes op de juiste plek wordt teruggezet.