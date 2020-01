Frans Bauer reist dwars door Argentinië voor nieuwe serie van De Bauers: 'Maradona is daar God'

"Het is een heel divers land", vertelde Frans donderdagmorgen enthousiast in het programma Wakker!. "Ik heb heel veel lieve en leuke mensen ontmoet. Maar het is ook een land met grote tegenstellingen. Aan de ene kant heb je heel rijke mensen en even verderop zijn de mensen straatarm. We zijn bij een man geweest, die als hobby een eigen poloteam had, zeg maar hockey op paarden. Hij had zo'n 150 paarden van 100.000 dollar per stuk. Die is immens rijk. Daarna ontmoetten we weer mensen, die moesten vechten voor elke peso. Het is een totaal andere wereld."

Uiteraard wagen Frans en Mariska zich ook aan een traditionele Argentijnse tango en maken ze een indrukwekkende wandeling met lama’s door het imponerende Andesgebergte. Ze ontmoeten ook locals en Nederlanders die daar een leven hebben opgebouwd.

"Argentinië heeft ons enorm verrast. Het was een adembenemende reis met bijzonder mooie landschappen en geweldige steden en dorpjes. De mensen hebben een plek in ons hart gekregen. Het is een geweldige ontdekkingsreis geweest."

Maradona is een god

Argentinië is vooral bekend van Messi en Máxima, maar de allergrootste beroemdheid is toch Maradona. "Dat is de man, een soort god. Hij is een man van het volk. Heel leuk om te merken. Voetbal wordt daar ook heel intens beleefd. Ik ben in Buenos Aires bij de wedstrijd tussen de aartsrivalen Boca Juniors en River Plate geweest. Als je praat over passie, dat is niet te geloven. Ik zat er middenin en dat is iets wat je je leven lang niet meer vergeet. Je wordt daar bang van de passie. Dat is niet te geloven."

Schaduwkanten

"We hebben ook mensen ontmoet, die een andere mening hadden", gaat Frans verder. Hij zocht samen met Mariska ook mensen op die flink hebben geleden onder het militaire bewind van dictator Videla, eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. Die tijd staat bekend om de talloze verdwijningen, babyontvoeringen en martelingen, waarbij tussen de 9.000 en 30.000 mensen zijn omgekomen.

"We hebben een moeder van 92 gesproken, die elke dag nog een protestronde loopt. Zij heeft haar kind verloren in die tijd. En ik vind, dat als je naar zon land gaat', dat je dat ook moet belichten. Hoe de huidige generatie daarmee omgaat is goed. Ze mijden het onderwerp niet. Ik vind dat we een integer programma hebben gemaakt met leuke dingen, maar ook met zulke heftige zaken."

Tenen

Frans is ook nog tot een ander inzicht gekomen in Argentinië. "Ik ben minder vlees gaan eten door deze reis. Die Argentijnen eten zo veel vlees dat je je gaat realiseren dat je daar toch wat zorgvuldiger mee om moet gaan. Een gewone steak in Argentinië is 400 gram, een grote 700 of 800 gram. Daar blijft zo veel van over."

‘De Bauers in Argentinië’ is vanaf donderdag 2 januari 20.30 uur te zien. Niet meer bij de TROS, maar bij RTL4.