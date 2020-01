Toeterende automobilist voorkomt dat jongens een winkelwagentje van viaduct gooien

De twee jongens (Heel Tilburg in een Groep/Facebook).

Een alerte automobilist heeft dinsdagmiddag in Tilburg kunnen voorkomen dat twee tieners een winkelwagen op het spoor gooiden. De twee jongens hadden het karretje al tot de rand van het hek van een viaduct bij de Reeshof getild toen ze schrokken van het getoeter van de voorbijrijdende auto.

De bestuurder reed rond één uur over het viaduct boven het spoor op de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg en zag de twee tieners toen ze hun streek wilden uithalen. De automobilist heeft dashcambeelden waarop dit te zien is gedeeld op het internet, in de hoop dat de jongens kunnen worden aangesproken op hun gedrag.

Door het claxonneren kozen de tieners eieren voor hun geld. Agenten die op de melding van de bestuurder afkwamen, vonden het wagentje langs de weg. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de beelden bekend en wordt er gezocht naar het tweetal.