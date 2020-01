'Herkend worden is het minst leuke aan beroemd zijn', vindt modeontwerper Janice

"Mensen zijn niet gemaakt om beroemd te zijn. Ik vind herkend worden het minst leuke aan beroemd zijn." Modeontwerper Janice uit Den Bosch werd bekend door het tv-programma 'Project Catwalk'. Hij heeft zijn eigen kledinglijn en was lifestyledeskundige bij SBS Shownieuws. Het lijkt alsof Janice het aardig heeft gemaakt. Maar wat is de keerzijde van roem?

"Herkend worden brengt altijd ongemakkelijke momenten met zich mee. Je hebt er niet altijd zin in om op de voorgrond te worden geplaatst. Ik denk ook wel dat dat de reden is waarom ik in Den Bosch ben blijven wonen. Hier staan mensen meer met beide benen op de grond."

In de YouTube-serie #NoFilter, gaan vloggers Britt & Lynn op zoek naar de realiteit achter het perfecte plaatje van bekende Brabanders, zoals Nicky Opheij en topchef Jermain de Rozario, die succesvol zijn of lijken.

Bekijk hier de aflevering van #NoFilter met Janice: