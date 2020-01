Topchef Jermain de Rozario: 'De Michelinster geeft heel veel druk op mijn schouders'

HELMOND -

In de YouTube-serie #NoFilter gaan Britt & Lynn op zoek naar de realiteit achter een perfecte plaatje. In deze aflevering staat chefkok Jermain de Rozario uit Helmond centraal. Ooit dacht hij na baantjes als straatverkoper en vuilnisman dat hij nergens goed in was. Nu heeft hij zijn eigen restaurant De Rozario mét Michelinster. Maar hoe is het écht om zulke hoge ogen te gooien?