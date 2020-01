Vrachtwagen ramt bijna huis in Berkel-Enschot: 'We staan nog te shaken'

"Het was net een aardbeving." Dit vertelt Angelique Jansen ongeveer een halfuur nadat een vrachtwagen donderdagochtend bijna haar huis aan de Bosscheweg in Berkel-Enschot binnenreed. Angelique werd gebeld door haar dochter Annika (18) die thuis was toen het gebeurde. "We staan nog te shaken", zegt ze. De vrachtwagenchauffeur maakt het goed, zo laat zijn werkgever Kivits in Drunen aan het begin van de middag weten.

"Hij is ter controle naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is inmiddels weer op weg naar huis." De chauffeur reed op de N65 toen hij met zijn vrachtwagen door onbekende oorzaak van de weg raakte, schaarde en via de ventweg bijna tegen het huis van Angelique reed. De vrachtwagen belandde uiteindelijk tegen een boom in de tuin. “De boom is onze redding geweest”, vertelt Angelique terwijl ze nog staat te trillen op haar benen.

“Wanneer er iemand op de ventweg had gefietst of gelopen dan had het nog veel erger kunnen aflopen”, gaat ze verder. Angelique noemt het een ‘nachtmerrie’. Het is namelijk niet de eerste keer dat het bijna misgaat. Zo’n tien jaar geleden belandde een auto volgens haar in het weiland en drie jaar geleden ging het bijna mis bij het huis van de buren.

Schrik zit erin

Behalve een beschadigde voordeur door enkele stenen die door de truck uit de grond werden gereden, is er geen schade aan haar huis. Maar de schrik bij Angelique en haar dochter zit er goed in.

Angelique hoopt dat er nu maatregelen genomen worden. "Iets terug staat een flitspaal. Wanneer mensen die voorbij zijn, gaan ze weer harder rijden. Zo gebeuren er ongelukken." Ze hoopt nu bijvoorbeeld op een vangrail tussen de N65 en de ventweg bij haar huis. Of op een extra flitspaal.

Vertraging

De rechterrijstrook van de N65 is voorlopig in de richting Tilburg dicht. Tussen de afrit Biezenmortel en Berkel-Enschot moeten automobilisten hierdoor rond rekening houden met enige vertraging. Naar verwachting is de weg om halfdrie weer vrij.

Waardoor de vrachtwagen die pakken melk vervoerde van de weg raakte, is nog niet duidelijk. Ook bij Kivits hebben ze hiervan nog geen idee. "We zijn blij dat de chauffeur het goed maakt. En dat er verder geen sprake is van een tegenpartij die schade heeft opgelopen."