Gerko (17) organiseerde een nieuwjaarslunch voor eenzame en arme mensen

De 17-jarige Gerko volgt de opleiding Sport & Coaching aan het Johan Cruyff college in Roosendaal. Hij zit in het tweede jaar en kreeg de opdracht om iets te organiseren voor een zogenaamde 'vergeten doelgroep'. Hij bedacht iets om het nieuwe jaar positief in te luiden.

In het zonnetje zetten

"Het gaat vooral om ouderen die tijdens de feestdagen alleen zijn geweest of om mensen die wat minder geld hebben om die dagen uitgebreid te koken", vertelt Gerko. Zelf heeft hij zo'n soort situatie nog niet meegemaakt maar hij heeft er wel over gehoord in zijn vriendenkring.

"Ik ken bijvoorbeeld mensen van wie hun opa alleen zit tijdens kerst. De kinderen gaan dan wel hoor, maar verder zien die mensen niemand. En dat is heel jammer."

Lunch op uitnodiging

Het was een hoop werk om voor zoveel mensen een feestelijke lunch te verzorgen. "Ik ben vooral druk bezig geweest met het regelen van sponsoren, versturen van uitnodigingen en het maken van draaiboeken."

Gelukkig stond Gerko er niet helemaal alleen voor. Hij heeft namelijk samengewerkt met stichting De Huiskamer. Dat is een gemeenschapshuis in Zevenbergen waar iedereen mag komen voor vragen of een kopje koffie.

Angelique is vrijwilliger bij De Huiskamer en brengt donderdag eten rond.

Missie geslaagd

Als eindverantwoordelijke blikt Gerko terug op een fijne middag. "De sfeer is goed dus ik ben dik tevreden." Voor nu zit zijn opdracht erop, maar volgend jaar wil de scholier graag meehelpen als er weer iets leuks wordt georganiseerd.