Iedereen lachte om de wilde plannen van cabaretier Steven Brunswijk, maar hij zette door

Cabaretier Steven Brunswijk is vooral bekend door zijn succesvolle typetje 'Braboneger'. Maar hij is ook YouTuber, Instagrammer en spreker en tourt door heel Nederland met zijn nieuwe show. De Tilburger trotseerde opmerkingen van mensen uit zijn omgeving: "Tegen mij zeiden ze: 'Steven zet het uit je hoofd. Het is voor zo weinig mensen weggelegd om cabaretier te worden'."

Het was niet altijd gemakkelijk: "Er zijn momenten geweest dat ik dacht: misschien hebben mensen gelijk en moet ik stoppen. Maar ik ben altijd door blijven gaan."

"Vroeger stelden ze altijd de vraag: 'En Steven, waar ben jij over tien jaar? Ik zei: 'Voor mijn vijfendertigste ben ik financieel onafhankelijk'. Iedereen schoot dan altijd in de lach", maar nu lacht hij zelf het hardst.



#NoFilter

Hoe gaat Steven Brunswijk om met kritiek op social media of na een show? En hoe is het om een Brabantse Surinamer te zijn, of een Surinaamse Brabander? In de YouTube-serie #NoFilter gaan Britt & Lynn op zoek naar de realiteit achter het perfecte plaatje van bekende Brabanders die succesvol zijn of lijken. Bekijk hier de aflevering van #NoFilter met Steven Brunswijk: