Flynn (24) sinds nieuwjaarsnacht vermist, vrienden gaan flyeren in Helmond: 'Alles om hem te vinden'

De 24-jarige Flynn Posthumus uit Heerlen wordt sinds de nieuwjaarsnacht vermist. Flynn vertrok die nacht rond vier uur vanuit Appie's Bar in het centrum van Helmond, waar hij de jaarwisseling had gevierd. “Laat alsjeblieft wat weten. Iedereen maakt zich zo ontzettend veel zorgen en we hebben er geen idee van waar je bent”, schrijft Kevin Cooks uit Helmond in een bericht op Facebook.

Flynn was met Kevin op stap geweest die nacht. Flynn verliet het café aan de Noord Koninginnewal waar ze waren te voet. Hierna is niets meer van hem vernomen. Hij zou naar het huis van Kevin in Helmond gaan. "In eerste instantie dacht ik nog dat hij ergens zijn roes lag uit te slapen. Maar inmiddels zijn we 55 uur verder", vertelt Kevin vrijdagochtend aangeslagen.

In het bericht op Facebook geeft Kevin aan erg ongerust te zijn. “Maatje, waar ben je toch heen gegaan?”, schrijft hij. “Ik vroeg nog of je mijn huis wist te vinden, maar je bent er nooit aangekomen.” Kevin heeft nadat hij op 1 januari thuiskwam en Flynn daar niet aantrof, nog naar zijn vriend gezocht, maar tevergeefs. Vrijdag gaat hij dan ook met nog wat vrienden in Helmond flyeren in de hoop nog meer mensen te bereiken. "Alles om Flynn te vinden", zegt hij.

Flynn vertrok tien minuten eerder dan Kevin. Toen Kevin de kroeg uitliep en Flynn belde, was zijn telefoon al leeg. En Flynn was nergens meer te vinden.

“Ik kan niet eens in woorden beschrijven wat er door me heen gaat, ik voel me zo verschrikkelijk dat ik niet gelijk met je mee ben gegaan”, schrijft Kevin verder.

Niet meer thuis in Heerlen geweest

De politie Heerlen geeft aan dat Flynn mogelijk in Heerlen verblijft, maar hij is dus voor het laatst gezien in het centrum van Helmond. Kevin denkt niet dat zijn vriend in Heerlen is. "De politie is daar twee keer in zijn huis geweest, maar hij is daar niet meer geweest", vertelt hij.

Flynn is 1,74 meter lang, heeft donkerblond kort gemillimeterd haar en draagt bijna altijd een pet. Ook toen Kevin hem voor het laatst zag, droeg zijn vriend een pet. Een zwarte van Umbro. Verder droeg hij een donkere jas, een grijs vest en een blauwe spijkerbroek.

Nog geen tips

De politie laat vrijdagochtend weten 'alert te zijn op mogelijke signalen omtrent de vermissing van Flynn'. Een woordvoerder geeft aan nog geen tips te hebben ontvangen.