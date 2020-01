'Russische spionnen’ liggen op de loer tijdens voorbereiding Team de Rooy op Dakar Rally

Schuchter lopen de monteurs van Kamaz rond de groene De Rooy-trucks. Ze staren, wijzen en fluisteren. De koude oorlog lijkt zo vlak voor de Dakar Rally weer op te bloeien. Oost tegen West, Kamaz tegen Team de Rooy.

"Het zijn Russische spionnen", lacht coureur Janus van Kasteren uit Veldhoven, die zich er verder niet zo druk over maakt. "Dat komt wel goed, je kunt nu niks meer aan zo’n truck veranderen, dus ze kunnen niks meer kopiëren."

Grote rivalen

Kamaz en Team de Rooy zijn al jarenlang sportieve rivalen. Kamaz is het grootste team bij de trucks en won de afgelopen jaren ook meestal de rally. Gerard de Rooy wist ze twee keer te verslaan, in 2012 en 2016.

Of Team de Rooy ook dit jaar een gooi kan doen naar de overwinning, is de grote vraag. Zonder Gerard de Rooy, die te veel last heeft van zijn rug, ligt de druk op de schouders van de jonge kopmannen Janus van Kasteren en Vick Versteijnen. "Ik zet in op een podiumplek", zegt Van Kasteren. "Met dit materieel moet dat zeker lukken."

De laatste checks

Over dat materieel gesproken. Dat werd vrijdag dus gekeurd. "In Marseille is de truck al technisch voorgekeurd", legt André van der Sande uit. Hij is monteur in de truck van Versteijnen. "Hier doen ze de laatste checks. De truck wordt gewogen en ze kijken of alle verzegelingen erop zitten."

Na de keuring gaan de trucks het parc fermé in. Daar blijven ze staan tot de podiumstart op zaterdag. Zondag start de rally echt, met de eerste etappe van Jeddah naar Al Wajh.

Check voor al het Dakar-nieuws onze themapagina: omroepbrabant.nl/dakar. Onze verslaggevers Ronald Sträter en Twan Spierts doen ook via Twitter verslag van de rally. Volg ze via @ronaldbrabant en @TwanSpierts.