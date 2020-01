Even proeven aan het Saoedische zand: de laatste test voor de Dakar Rally 'viel niks tegen'

Alles zat erin

"Het was een stukje van een kilometer of tien", legt coureur Michiel Becx uit. "Er zat een recht stuk in, wat duintjes, een rotspaadje, van alles een heel klein beetje kunnen proeven." Het zijn precies de elementen die de coureurs tijdens de etappes ook gaan tegenkomen. "Alleen dan keer veertig."

Ook Vick Versteijnen stapte tevreden uit de Iveco na wat rondjes door het zand. "Ik heb er gruwelijk veel zin in. Nu hebben we effe gereden, en het viel niks tegen. Ik heb weinig te katten. Normaal vind ik wel wat dingen, maar nou bar weinig."

Over de kop

Dat het gevaar tijdens de Dakar Rally in een klein hoekje zit, bleek tijdens de shakedown ook. De Tsjech Martin Kolomy was vorig jaar nog een concurrent van Team de Rooy bij de trucks, maar wilde de rally dit jaar in een auto gaan rijden. In zijn Ford sloeg hij tijdens de shakedown over de kop. Met twee gebroken wervels werd hij naar het ziekenhuis gebracht.