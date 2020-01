Brabantse darters gooien tijdens mogelijk allerlaatste BDO WK Darts: ‘Bond graaft haar eigen graf'

Mandigers en Vos zijn het er beide over eens: het gaat slecht met de bond BDO. Spelers, sponsoren en publiek lopen weg bij de BDO, waardoor spelers een aantal dagen geleden duidelijk werd dat het prijzengeld gehalveerd wordt. Verder heeft de bond voor het eerst in de historie de beroemde Lakeside Country Club in Frimley Green, daar waar het toernooi altijd werd gehouden, verlaten. Er zal nu gegooid gaan worden in een bijzaal in de O2 Arena in Londen.

“De BDO heeft naar mijn idee een grote fout gemaakt door de Lakeside te verlaten”, stelt Eindhovenaar Mandigers, die zelf wel vijf keer te zien was op het podium in Frimley Green. “Dartfans kwamen daarheen om de historie te proeven, om de iconische sfeer te beleven. Men kreeg alleen al kippenvel bij binnenkomst. Dat is nu weg.”

De Lakeside Country Club in Frimley Green (foto: HollandseHoogte).

Eigen graf

Voor Gino Vos uit Oss wordt het zijn eerste BDO WK, ironisch genoeg misschien wel het laatste WK ooit bij de Britse bond. “Als je alle berichten leest, dan krijg ik wel het idee dat de bond haar eigen graf graaft. Maar ik wil me het liefst niet te veel bezig houden met alle negatieve berichten. Ik gooi voor mezelf en hoop zo ver als mogelijk te komen.”

Toch is het voor Vos en andere spelers onmogelijk om zich helemaal af te schermen van alle berichtgeving. Zo werd een aantal dagen geleden duidelijk, dat alle deelnemende spelers een mail hebben gekregen waarin de BDO stelde dat het prijzengeld gehalveerd wordt. Tot dan toe was nog maar vijftien procent van het aantal tickets verkocht en een aantal sponsoren zou de BDO alsnog de rug hebben toegekeerd.

Darter Gino Vos (foto: OrangePictures).

Extra zetje

Maar al die negatieve berichtgeving was voor zowel Mandigers als Vos geen reden om af te zeggen. “We strijden wel om de wereldtitel, natuurlijk. Daar is niks aan veranderd”, zegt Vos. “Het maakt voor mij overigens weinig uit of er 100 man of 2000 man in de zaal zitten. Het belangrijkste is dat er vrienden en familie bij zijn, dat geeft me hopelijk net dat extra zetje.

Verder dan kwartfinale

Waar Vos zijn eerste BDO WK gaat gooien, staat Mandigers zondag al voor de zesde keer in zijn loopbaan op het wereldkampioenschap. Afgelopen jaar strandde hij in de kwartfinale, dit jaar moet het beter. “Ik wil natuurlijk wereldkampioen worden, maar mijn eerste doel is om het in ieder geval verder te komen dan de kwartfinale. Daarna kijken we wel verder.”

Mandigers en Vos komen beide zondag in actie.