Peter (84) heeft twintig jaar zijn huis uitbundig versierd met kerst, nu moet hij stoppen

Hoewel Peter al ruim twintig jaar met veel plezier kerstspullen verzamelt en het huis feestelijk aankleedt, komt daar echt een einde aan. Hij heeft namelijk artrose en daardoor allerlei knobbels aan zijn handen. Ze gaan steeds krommer staan en Peter kan bijna niks meer vastpakken.

Het grote inpakken is begonnen

"Ik heb dit jaar veel moeite gehad om bijvoorbeeld alle lampjes aan de muur te hangen. Dat moet met hele kleine spijkertjes en dat lukt me haast niet meer." Peter heeft daarom een rigoureuze knoop doorgehakt. De afgelopen feestdagen heeft hij voor het laatst zo groots uitgepakt. "Vooral rondom ons huis."

Alle lampjes, poppen en versieringen aan de voor- en achterzijde van hun flatwoning komen daar nooit meer te hangen. Binnen wil hij volgend jaar nog een klein deel van de collectie etaleren. "Maar beduidend stukken minder dan de afgelopen jaren."

Het stel staat bij hun pronkstuk: de 'sneeuwende' kerstboom.

Goede handel

Een aantal van zijn items is inmiddels al verkocht. Maar een antieke kerstbal van meer dan honderdvijftig jaar oud, de kerststal van zijn schoonmoeder en de 'sneeuwende kerstboom' houdt het stel zelf. "Het is echt met pijn in het hart hoor." Er gaan ook een paar kersthuisjes naar zijn kleinkinderen. Zo blijft er gelukkig nog wat in de familie.

Van deze kerststal kan Peter voorlopig nog geen afscheid nemen.

Tijdrovende klus

Het aankleden van het huis heeft ongeveer drie weken geduurd. Peter begon in al zijn enthousiasme al in november. Alle kerstspullen weer inpakken zal een stuk vlotter gaan. "Lenie helpt natuurlijk mee en ik denk dat we zaterdag wel klaar zullen zijn."

Wat Peter het meest gaat missen vindt hij lastig aan te geven. Na lang aarzelen zegt hij: "Ik denk het stilzitten. Veel van die spullen heb ik namelijk ook zelf opgeknapt. Ook dat valt nu weg. Ik moet een andere hobby gaan zoeken."