Gewonde man loopt snackbar binnen na steekpartij in Schijndel, verdachte opgepakt

Een gewonde man liep vrijdagavond Eetpaleis 't Vinkske in Schijndel binnen. De man was slachtoffer van een steekpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt.

De steekpartij vond vermoedelijk ergens anders plaats, waar precies is nog onduidelijk. Daarna liep de man de friettent binnen aan de kruising van de Hoevenbraaksestraat en de Hertog Jan II Laan. Vermoedelijk wilde hij daar om hulp vragen.



Het slachtoffer is met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis. Over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend. De politie heeft nog geen verdere informatie over de aanleiding van het incident.