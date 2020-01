Alles weten over de Dakar Rally? Kijk hier de Q&A met Janus van Kasteren en Gerard de Rooy terug

De Dakar Rally gaat zondag officieel van start. Honderden coureurs racen dan door de woestijn van Saudi-Arabië. Omroep Brabant spreekt een dag voor de eerste etappe met Janus van Kasteren uit Veldhoven en met Gerard de Rooy uit Son. Omroep Brabant vroeg de twee het hemd van het lijf in een Q&A.

Janus van Kasteren uit Veldhoven is nieuw bij Team de Rooy. Hij is een van de kopmannen en hoopt op een podiumplaats. Gerard de Rooy reed de Dakar vaak, maar doet vanwege een rugblessure dit jaar niet mee. Hij is als team-eigenaar wel mee naar Saoedi-Arabië. De Rooy werd vorig jaar derde en won twee keer eerder de race.

Kijk hieronder de Q&A met Janus en Rooy terug.

