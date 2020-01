Waarom bivakkeren uilen massaal in Almkerkse woonwijk?

Buurtbewoners horen met enige regelmatig ge-oehoe en vinden braakballen in hun achtertuin. Uilenkenner Rinus Punt uit Genderen is bijna euforisch over de groep uilen in de Almkerkse Molenstraat. Hij verklaart het groepsgedrag van de dieren: "Dit zijn ransuilen, die leven als enige uilensoort in een groep tijdens hun rustperiode."



Perfect jachtgebied

Dat zij daarvoor de metershoge bomen in de Molenstraat hebben uitgekozen, komt omdat de omgeving een perfect jachtgebied is voor de dieren: "Uilen kraken nesten van andere vogels, die hebben ze hier blijkbaar gevonden. Uilen vestigen zich daarnaast alleen op plekken waar zij genoeg voedsel kunnen vinden. De beesten eten zo'n drie muizen per nacht. Als tientallen uilen zich moeten voeden, moeten er ook genoeg muizen zijn in het gebied."



Onderkomen in de winter

Het is de combinatie van een rustige omgeving, een warmer klimaat dan een open veld en voldoende voedsel waardoor ransuilen besluiten om van een plek hun zogenoemde roestplaats te maken waar zij de koudste wintermaanden bivakkeren.



"Probeer niet in een boom te klimmen om de mooiste foto te maken. De dieren zijn dat niet gewend en hun rust wordt op die manier verstoord. Laat ze met rust en geniet van deze prachtige dieren", adviseert uilenkenner Rinus.



Uilen keren weer terug

De uilen zullen tijdens de broedperiode vanaf februari weer koppeltjes gaan vormen, ze leven dan met hun partner. Volgens de uilenkenner moeten bewoners niet raar opkijken als de groep uilen zich volgend jaar weer laat zien op dezelfde plek om de wintermaanden door te brengen: "De kans is erg groot dat de dieren volgend jaar rond november, december en januari weer teruggaan naar hun vorige roestplaats."



Ook in Genderen is een groep van twintig uilen gespot en in Wijk en Aalburg heeft een andere groep ransuilen een roestplaats.