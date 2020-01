Voor Dakar-debutant Olaf Harmsen komt een jongensdroom uit: 'Maar wil niet als laatste finishen'

"Het is een jongensdroom om hier aan de start te staan. Die komt nu uit, dat is heel mooi", vertelt Harmsen vlak voordat hij over het startpodium mag rijden. "Ik heb gezonde wedstrijdspanning, maar echte zenuwen heb ik nog niet. Ik denk ook niet dat die nog komen, ik heb me goed voorbereid op de rally."



Geen topklassering

Harmsen maakt deel uit van het Brabantse BAS Dakar Team. Een topklassering hoeven we niet van hem te verwachten. Voor de Bosschenaar is de finish halen het hoofddoel in zijn eerste Dakar Rally. Dan is hij tevreden. "Uitrijden is het belangrijkste, maar ik finish liever niet als allerlaatste, nee."



Harmsen rijdt niet voor het publiek

De Dakar Rally vindt dit jaar voor het eerst plaats in Saoedi-Arabië. En Harmsen mag dan wel debutant zijn, hij ziet wel dat de beleving hier totaal anders is dan de afgelopen jaren in Zuid-Amerika. "Heel eerlijk: er is bijna geen publiek. Ik kom niet voor het publiek, dus ik vind dat niet zo erg. Maar de mensen moeten hier nog wel leren wat Dakar is en het gaan omarmen. Het leeft hier nog niet."

Zondag beginnen voor Harmsen twee loodzware weken, want dan start de Dakar Rally echt. De eerste etappe gaat van Jeddah naar Al Wajh.

