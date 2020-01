Niets is zeker in de Dakar Rally: teammanager Henk bepaalt tactiek van dag tot dag

Wie ooit een Dakar Rally van dichtbij heeft meegemaakt, weet één zeker: zekerheid bestaat niet. Elk goed uitgedacht plan kan vaak na vijf minuten alweer achterhaald zijn en de prullenbak in. Niets, maar dan ook écht niets, is zeker. Onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld een klapband of een zandstorm, kunnen altijd roet in het eten gooien. Van te voren proberen de teams een tactiek te bepalen, maar het blijft lastig.

Van dag tot dag

Dat weet ook Henk van Leuven uit Liessel. De teammanager van De Rooy kent het klappen van de zweep. "We hebben nieuwe coureurs in ons team die grote ambities hebben", zo zegt hij. "We managen daarom van dag tot dag om te zien hoe we door de wedstrijd heen moeten komen. Er zijn teveel variabelen om nu al te zeggen hoe we het gaan aanpakken."

'Ze mogen niet gaan vechten'

Dat wil niet zeggen dat er geen duidelijke afspraken gemaakt worden. Iedereen in het team kent zijn plaats. Er zijn twee kopmannen, Vick Versteijnen en Janus van Kasteren en de snelle assistenten Albert Llovera en Michiel Becx. Doel is een podiumplek.

"Tot aan de rustdag is het aan de kopmannen om een eerlijke competitie uit te voeren", zo legt Henk van Leuven uit. "Ze mogen niet gaan vechten, maar een eerlijke strijd voeren. Wie op de rustdag de beste kans heeft op een podiumplek of zelfs de overwinning wordt daarna als enige kopman."

