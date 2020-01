Politie waarschuwt voor behendige zakkenrollers in verschillende Brabantse steden

Via Opsporing Verzocht waarschuwt de politie voor zakkenrollers die op verschillende plekken in Brabant actief zijn.

Het gaat iedere keer om andere daders. Zo sloeg bij La Place in Oosterhout een pukkelige man toe die eerst bij het afrekenen bij een 37-jarige man een pincode afkeek en daarna de bankpas stal. Toen de man een kwartier later een toetje wilde kopen, had de dief al 1250 euro gepind.

In Rijen werkten een dikke man en een blonde vrouw samen om een vrouw bij de Albert Heijn te beroven. De vrouw leidde het slachtoffer af door in het Engels een vraag te stellen over medicijnen. De man ging er met de pinpas vandoor. De schade viel hier mee, omdat de bank de geldhandelingen als vreemde transacties zag en de pas blokkeerde.

Ook in Tilburg werd een vrouw (79) beroofd. Bij het Wagnerplein volgden twee vrouwen haar al langer. Ze botsten tegen haar op en stalen haar portemonnee.