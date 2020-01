Man mishandeld bij trampolinecentrum Jump XL in Waalwijk

Een bezoeker van trampolinecentrum Jump XL in Waalwijk is zaterdagavond mishandeld. De politie kreeg in eerste instantie een melding van een steekpartij, maar dat bleek niet het geval.

Twee mannen en één vrouw zijn door de politie naar het bureau gebracht, ieder in een aparte politieauto. Onder hen was volgens een omstander ook de man die zou zijn mishandeld, hij was kort daarvoor onderzocht in een ambulance.

Ouders en kinderen aanwezig

Tijdens het incident waren kinderen met ouders aanwezig in het speelparadijs, zij verlieten daarna het pand. Personeel van Jump XL wil niets zeggen over het voorval. In het gebouw zit ook MonkeyTown, maar dat was al gesloten toen het gebeurde.