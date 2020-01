Mogelijk explosief bij afstortautomaat Rabobank Helmond, tientallen woningen ontruimd

De politie onderzoekt een mogelijk explosief bij een afstortautomaat van de Rabobank in Helmond. In de omgeving worden tientallen woningen ontruimd, bewoners worden opgevangen op het Stadskantoor.

Er zouden draadjes uit de geldautomaat aan de Kerkstraat hangen. De explosievenopruimingsdienst onderzoekt of het ook daadwerkelijk om een explosief gaat. Het gebied is ruim afgezet.



Zo'n veertig mensen uit de Kasteel-Traverse en de Kerkstraat worden ondergebracht op het Stadskantoor. Een team van de politie en de gemeente vangen daar de mensen op die hun huis moesten verlaten.



Woordvoerder van de gemeente David de Vries geeft aan dat dit de meest voor de hand liggende locatie is in de buurt: "Het stadskantoor ligt op nog geen honderd meter. De mensen worden nu opgevangen zodat ze in ieder geval binnen kunnen zitten. Daar worden ze ook goed op de hoogte gehouden van de situatie." Of ze daar vannacht moeten blijven, moet nog blijken uit het onderzoek van de EOD, geeft De Vries aan.



Het gebied is ruim afgezet. De doorgaande weg Traverse is ook volledig afgezet, het verkeer wordt omgeleid.