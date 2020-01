Vuurzee verwoest auto in Helvoirt, onderzoek naar brandstichting

In de Paul Vlemmincxstraat in Helvoirt is zaterdagnacht rond vijf uur een auto in vlammen opgegaan. De auto stond geparkeerd voor een woning en is volledig verwoest.

De politie heeft de directe omgeving van de brand afgezet. Later vandaag doet de recherche sporenonderzoek en bekijkt of er sprake is van brandstichting.

Afgelopen vrijdag brandde in dezelfde straat een schuurtje af en zaterdag was er op hetzelfde adres brand in een huis. Of er een verband met de autobrand is nog niet duidelijk.