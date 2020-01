Automobilist (79) overleden na botsing tegen pilaar A2-viaduct in Eindhoven

EINDHOVEN -

De bestuurder van de auto die zondagochtend tegen een pilaar van een viaduct in Eindhoven botste, is overleden. Het slachtoffer is een man van 79 uit Eindhoven, zo laat de politie weten. Het ongeluk gebeurde op de Oirschotsedijk. Die weg loopt op de plek van het ongeluk onder de A2 door. Hoe het ongeluk rond halfnegen kon gebeuren, is nog niet duidelijk.