Blijven we de komende jaren kerstbomen verbranden? In Rosmalen was het de laatste keer

Twintig jaar lang was het een terugkerend evenement: de kerstbomenverbranding in wijk de Overlaet in Rosmalen. Zondag wordt daar voor het laatste jaar het vuur ontstoken. De kerstboomverbrandingen staan steeds vaker ter discussie. In onze provincie worden op heel wat plaatsen bomen verbrand, maar daar komt ook een hele hoop luchtvervuiling bij kijken. In Rosmalen vinden ze het mooi geweest.

"Het is tijd voor verandering, dat heeft zeer zeker te maken met het milieu", aldus Elle Timisela-Coenraad van Wijkraad De Overlaet. Vorig jaar staken ze het vuur al aan met gemengde gevoelens, maar ze wilden er ook niet zomaar mee stoppen.

Dit jaar kondigden ze het laatste vreugdevuur daarom groots aan en wordt het extra feestelijk gevierd. Zo zijn er activiteiten voor de kinderen en wordt de avond afgesloten met een vuurwerkshow. "Het is tijd voor verandering”, zegt Elle over het besluit. “We zijn hier in de wijk zo veel bezig met het milieu, hier mee doorgaan voelde dan niet goed. We zijn er klaar mee."

Bezoekers tonen begrip voor het besluit, zegt Elle, ook al genoten veel mensen nog wel van het vreugdevuur. "Op Facebook schrijven ze dat ze het snappen in verband met de vervuiling. Ik heb alleen nog maar positieve reacties gehad."

'Nog één keer genieten'

Dat blijkt ook op het terrein waar het vreugdevuur zondag voor het laatst aangestoken wordt. “Ik vind het wel jammer dat het stopt,” zegt een jongen uit de buurt. “Er komen hier heel veel vrienden uit mijn klas. Het is niet goed voor het milieu, maar wel leuk om te zien.”

“Het is leuk om met z’n allen die kerstbomen te verzamelen en ze dan straks de fik in te zien gaan”, zegt een andere buurtbewoner. “Maar het staat hier volgend jaar vol met scholen en andere gebouwen, dus het is niet anders. En het milieu speelt ook zeker een rol, eigenlijk moet je het ook niet doen. Maar de kindjes vinden het leuk en het is de laatste keer, en anders gaan die bomen volgende week toch naar de stort. We gaan er nog één keertje van genieten.”