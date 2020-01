'Baas Bivak' leidt het Dakar-bivak van Team de Rooy: 'Snel opbouwen, dan sleutelen tot morgenvroeg'

Kleppen moeten open, zeilen worden uitgerold, tenten opgezet, bankjes worden op hun plek gezet. Het is even flink aanpoten bij aankomst in het Dakar-bivak in Al Wadj. De servicetrucks van Team de Rooy vertrokken zondag rond acht uur 's ochtends uit Jeddah en komen acht uur later aan. Tijd om uit te rusten is er niet, want een paar uur later worden de rallytrucks verwacht.

Ingespeeld team

Hoofdmonteur Corne van Drunen uit Udenhout leidt alles in goede banen. Zo af en toe geeft hij een aanwijzing, soms is er overleg. Maar de monteurs hebben dit al vaker gedaan. De meeste monteurs gaan al jaren mee naar de Dakar Rally, dus ze zijn goed op elkaar ingespeeld. Binnen een mum van tijd verandert een kale zandvlakte in een kampement.

Er is tijd om snel even iets te eten en daarna moeten de monteurs weer aan de slag. Nu voor hun hoofdtaak: sleutelen. De monteurs zorgen ervoor dat de rallytrucks morgenochtend weer helemaal in orde zijn voor de volgende etappe. "Dan kunnen we aan de gang, ik denk tot morgenvroeg", vermoedt Corne.

Derde plek

Sportief is de eerste etappe van de Dakar Rally voor Team de Rooy een wisselend verhaal. Janus van Kasteren deed het prima, hij werd derde. Maar mede-kopman Vick Versteijnen reed zijn stuurstang kapot op een steen en verloor daardoor veel tijd.