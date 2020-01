Tv-kok Hugo Kennis opent nieuwe aulakeuken De Rooi Pannen Tilburg: 'Hier heb ik het vak geleerd'

Kennis - onder meer bekend van 24Kitchen - is oud-leerling van De Rooi Pannen en gaf graag zijn jawoord toen hem werd gevraagd de nieuwe keuken in Tilburg - met de naam Break - te openen.

Lunch

Kennis gaat in de loop van de dag met een aantal horecastudenten de nieuwe keuken in om de lunch te bereiden. Dit had hij beloofd aan oud-docent Sjef Hoevenaars. "Want hier heb ik het vak geleerd. Jullie hebben mij gestimuleerd en gemotiveerd om door te gaan", zei Kennis maandagochtend tegen zijn oud-leraren.