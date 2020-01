Geertje zat 18 jaar in een sekte: 'Ontzettend moeilijk om hulp te vinden'

Het meldpunt voor sektes is sinds 1 januari opgeheven. Ontzettend dom, noemt Geertje Tobé uit Etten-Leur het. De vrouw zat achttien jaar in een sekte voordat ze zichzelf kon bevrijden. ''Het was ontzettend moelijk om hulp te vinden, maar nu heb je niks meer'', zegt ze in radioprogramma Wakker!

Geertje belandde in de jaren tachtig in de sekte Gods Gemeente van de Friese prediker Sipke Vrieswijk. Samen met tien andere leden woonde ze achttien jaar lang in een huis in Papendrecht. Geertje omschrijft Gods Gemeente als een sekte die in het teken stond van seks en orgies. Ze schreef er het boek '18 jaar in een sek(s)te' over.

Volgens Geertje had Gods Gemeente verder alle nare kanten van sektes. "Je vrije wil wordt afgepakt. Ze beroven stapje voor stapje van je vrijheid, zonder dat je dat doorhebt. Ze pakken je geld af en je gevoel van eigenwaarde. Daardoor kom je steeds verder van de normale maatschappij af te staan. Daarom is het zo moeilijk om normaal te functioneren als je eenmaal uit de sekte bent gestapt."

Geertje heeft zelf nooit gebruik kunnen maken van het meldpunt. "Je weet gewoon niet waar je kunt aankloppen. Er wordt bijvoorbeeld niet naar doorverwezen aan het gemeenteloket. Ook de politie heeft er veel te weinig aandacht voor."

In 2005 kon Geertje ontsnappen toen ze van de sekteleider als juf moest gaan werken om geld te verdienen. Daar zag haar baas dat het niet goed met haar ging. "Hij zag dat mijn mond lachte, maar dat mijn ogen huilden. Hij investeerde tijd en moeite om mij te leren kennen en kwam er zo achter dat mijn leven niet gewoon was.''

87 sektes in Nederland

Het meldpunt telde juist het afgelopen jaar meer meldingen dan daarvoor. Volgens Geertje zijn er voor zover bekend 87 sektes actief in Nederland, waaronder enkele in Brabant. "De meeste gemeenschappen zitten in plattelandsgemeentes waar er weinig zicht op is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Orde der Transformanten in Hoeven."

Volgens Geertje kunnen familieleden, vrienden of collega's in een sekte zitten zonder dat je het merkt. "Deze gemeenschappen opereren in het geniep. Naar de buitenwereld ogen ze vaak onschuldig, maar achter gesloten deuren vinden enge praktijken plaats. Er moeten campagnes komen zodat mensen gemakkelijk misstanden kunnen melden."