Yvon Beliën wil met volleybalvrouwen allerlaatste kans op Olympische Spelen grijpen

APELDOORN -

Het wordt erop of eronder voor de Nederlandse volleybalvrouwen. Het is de laatste kans voor Yvon Beliën uit Budel en haar teamgenoten om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio. "Dit is echt onze laatste kans. We zullen elke wedstrijd moeten zien als een finale, alleen dan kunnen we ons plaatsen."