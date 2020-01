Kledingwinkels Steps en Promiss dicht, moederbedrijf kiest voor online verkoop

Alle Promiss winkels in Nederland gaan dicht, ook veel Steps-winkels sluiten. (Foto: Wikimedia)

Het grootste deel van de kledingwinkels van Steps en álle winkels van Promiss in Nederland gaan dit voorjaar dicht. Het Belgische moederbedrijf FNG gaat de kleding van beide merken via de webwinkels verkopen. In onze provincie zijn er Promiss-winkels in Breda, Eindhoven en Tilburg. Steps heeft veel meer winkels in Brabant.

Dit onder meer in Tilburg, Helmond, Oosterhout, Den Bosch, Breda, Etten-Leur, Eindhoven (vier winkels), Uden, Waalwijk, Veldhoven, Den Bosch, Roosendaal en Oss. Het is niet duidelijk welke van deze winkels precies sluiten.

In totaal sluiten 38 van de vijftig winkels van Steps. Promiss heeft veertien winkels in Nederland. Deze gaan dus allemaal dicht.

Gevolgen medewerkers

In totaal werken er 108 vaste werknemers en 126 medewerkers met een tijdelijk contract bij de twee ketens. Voor ongeveer vijftig van hen is er plek bij andere winkels van ketens van FNG in Nederland, zoals Miss Etam en Claudia Sträter. De rest van de banen verdwijnt.

FNG zegt dat klanten steeds meer onlineshoppen. "De rol van het fysieke winkelnetwerk verandert hiermee naar die van flagship of experience store. Dit vergt aanzienlijk minder fysieke winkels", stelt FNG in een persbericht. Steps en Promiss hebben eigen webwinkels, maar hun kleding wordt ook via andere webwinkels verkocht.