Groep taurossen tijdelijk in afgesloten vangwei nadat man op de hoorns werd genomen

In Team de Maashorst werken de Maashorstgemeenten Oss, Landerd, Bernheze en Uden samen met het waterschap en Staatsbosbeheer. Met deze maatregelen moeten risico's worden beperkt en het gedrag van de dieren worden geobserveerd, stelt het team. Op dit moment onderzoeken deskundigen de aanval door de tauros. Beheerders observeren de kudde en rangers worden ingezet om extra toezicht te houden.

Deskundigen hebben een vermoeden door welk dier de man zondag op de hoorns werd genomen. "Mocht dit dier inderdaad verontrustend gedrag vertonen, dan wordt het zo snel mogelijk verwijderd uit de kudde", laten ze weten. In totaal lopen er in het natuurgebied 76 taurossen. Zij trekken op in groepjes.

'Veiligheid voorop'

“We nemen de situatie zeer serieus en beraden ons op eventuele verdere maatregelen. Voor ons staat de veiligheid van onze bezoekers voorop”, laat Hans Vereijken, voorzitter van het Bestuurlijke Regieteam de Maashorst maandag weten.

In een gesprek met Omroep Brabant geeft Vereijken aan niet te willen vooruitlopen op het permanent scheiden van mensen en grazers in het gebied. Eind dit jaar wordt het project van de grazers in het gebied volgens hem geëvalueerd. En tot die tijd wordt er alles aan gedaan om de veiligheid voor bezoekers te waarborgen.

Het is Team de Maashorst nog niet gelukt in contact te komen met het slachtoffer. Het is dan ook niet duidelijk hoe ernstig gewond de man is. "We hopen dat hij snel en volledig herstelt", laat de organisatie weten. Ook komen de deskundigen graag in contact met hem en eventuele getuigen om te achterhalen wat er precies is gebeurd.

Het begrazingsgebied van De Maashorst blijft toegankelijk voor publiek. Team de Maashorst wijst bezoekers nadrukkelijk op de regel om vijftig meter afstand te houden van de taurossen.

