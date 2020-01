Taurossen Maashorst tijdelijk in afgesloten vangwei nadat man op de hoorns werd genomen

Met deze maatregelen 'verkleinen we eventuele risico’s en kunnen we het gedrag van de dieren observeren', stellen de deskundigen. Op dit moment onderzoekt Team Maashorst de aanval door de tauros. Beheerders zijn ter plekke om de kudde te observeren en rangers worden ingezet om extra toezicht te houden.

De deskundigen hebben een vermoeden door welk dier de man zondag op de hoorns werd genomen. "Mocht dit dier inderdaad verontrustend gedrag vertonen, dan wordt het zo snel mogelijk verwijderd uit de kudde", laten ze weten.

'Veiligheid voorop'

“We nemen de situatie zeer serieus en beraden ons op eventuele verdere maatregelen. Voor ons staat de veiligheid van onze bezoekers voorop”, laat Hans Vereijken, voorzitter bestuurlijk Regie Team de Maashorst maandag weten.

Het is Team Maashorst nog niet gelukt in contact te komen met het slachtoffer. Het is dan ook niet duidelijk hoe ernstig gewond de man is. "We hopen dat hij snel en volledig hersteld", laat de organisatie weten. Ook komen de deskundigen graag in contact met hem en eventuele getuigen om te achterhalen wat er precies is gebeurd.

Het begrazingsgebied van De Maashorst blijft toegankelijk voor publiek. Team Maashorst wijst bezoekers nadrukkelijk op de regel om vijftig meter afstand te houden van de taurossen.