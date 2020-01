Wie sloeg spijkers in boomwortels om voorbijgangers te verwonden? 'Dit is een of andere gek geweest'

"Hoe kun je dit eigenlijk doen? Het is denk ik gewoon een of andere gek geweest. Stel je voor dat je hier met je kinderen loopt en die stappen erin, of je hond. Je moet er niet aan denken wat dat voor gevolgen zo'n stomme actie kan hebben", zegt boswachter Erik Schram van Staatsbosbeheer.

Hij heeft geen goed woord over voor degene die op minstens zeven plekken in natuurgebied Reuselse Moeren de wortels van bomen omtoverde in heuse spijkermatten. Hurkend naast een boom in het zonovergoten, rustige natuurgebied bij Reusel, wijst hij drie spijkers aan die in de boomwortels zijn geslagen. "Ze stonden recht omhoog, bij sommige was de kop ervan af geknipt. Dus we hebben ze maar kromgebogen zodat niemand zich er nog aan kan verwonden."

Een jager klopte bij Staatsbosbeheer aan, nadat hij de eerste geïmproviseerde spijkermat ontdekte. Wat volgde was een uitgebreide inspectie: "Er loopt een wandelroute om het natuurgebied heen, langs de randen. Met smalle doorgangen, zoals deze. Waar wortels van bomen staan zijn we gaan kijken of er spijkers zijn ingeslagen. Dat bleek op in elk geval zeven plekken gebeurd te zijn."

Alleen echte natuurliefhebbers

Heel veel recreanten komen er niet in het gebied vlakbij de Belgische grens. "Het zijn echt natuurliefhebbers die hier de rust opkomen zoeken. Misschien dat degene die de spijkermatten gelegd heeft, die rust wilde bewaren." De boswachter vervolgt: "De spijkers zijn precies geslagen op een smalle doorgang. Het is echt wel bedoeld om wandelaars, fietsers, of ruiters te beschadigen ermee."

Hoewel het gaat om roestige spijkers, gaan ze er bij Staatsbosbeheer wel vanuit dat ze kort geleden in de wortels zijn geslagen. "We hopen dat mensen die hier vaker wandelen iets gezien hebben. En laat ze dan maar de politie bellen, dan kunnen we ermee aan de slag gaan."