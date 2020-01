Smerig nummerbord komt Bosschenaar duur te staan: 67 zakjes coke gevonden in geheime ruimte

WAALWIJK -

Agenten hebben zondag op de Taxandriaweg in Waalwijk een 23-jarige man gecontroleerd omdat het nummerbord van zijn auto zo vuil was dat het niet te lezen was. Dat kwam de Bosschenaar duur te staan. In een verborgen ruimte in zijn auto vonden de agenten namelijk 67 zakjes met cocaïne.