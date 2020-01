Carnaval vieren met iedere dag een andere tweedehands outfit

De winkel heet, heel toepasselijk, 'Alaaf'. Petra van Bueren zit al 35 jaar in de verkoop van 'normale' en vintage tweedehands kleding. Daar is nu een tijdelijke carnavalswinkel bij gekomen.

Haar andere winkel ligt op een steenworp afstand, ook in het centrum van Tilburg. Elk jaar richtte ze daar een hoek in voor carnavalskleding. Maar omdat de leegstand in de stad behoorlijk is, werd het idee geboren voor een aparte winkel. Ze maakte een babbeltje met de huurbaas en het was snel gepiept.

Een greep uit de collectie.

Eigenaresse Petra is apetrots en noemt haar concept uniek. "Zo'n winkel heb ik nog nooit ergens anders gezien. Ik denk dat het een groot succes wordt." De grote drukte verwacht ze pas in februari.



De eerste klanten komen meteen zodra de deuren openen. Silvie uit Tilburg is een van hen. Ze las op internet van het bestaan van de pop-upstore en wilde meteen haar slag slaan. "Ik vind het leuk om met carnaval elke dag een ander kostuum te dragen. Maar ik vind het zonde om veertig euro uit te geven aan een pakje. Dit is dus ideaal." En die gedachte is precies waar Petra slim op inspeelt.