Kopman Vick Versteijnen nu al kansloos in Dakar Rally: ‘Gruwelijk balen’

Net als in de eerste etappe, toen hij anderhalf uur verloor door een kapotte stuurstang, begon Versteijnen maandag goed. “Bij de neutralisatie lagen we zevende. We waren als 22e gestart, dus we hebben van 22 naar 7 kunnen rijden met al die stofzakken voor ons.”

Gat in versnellingsbak

Maar toen sloeg voor de tweede dag op rij het noodlot toe. Tijdens de neutralisatie lekte de truck olie. Dat bleek te komen door een gat in de versnellingsbak van de Tilburger. Dat gat was vermoedelijk ontstaan doordat een steentje tegen de bak was gesprongen. Verder rijden was onverantwoord.

Omdat repareren in de neutralisatie verboden is, sleepte teamgenoot Michiel Becx hem de proef in. Daar kon het lek gedicht worden. “Op een MacGyver-manier hebben we de bak dicht kunnen maken. Gelukkig deed de bak het nog, want anders was het einde rally geweest. We moeten blij zijn dat we hier zijn.”

‘Is het echt 2,5 uur?’

Na het tijdsverlies van anderhalf uur in de eerste etappe, verloor Versteijnen maandag door alle problemen weer 2,5 uur. Al had hij dat toen wij hem spraken, zelf nog niet in de gaten. “Is het echt 2,5 uur, weet je het zeker? Voor m’n gevoel is het een stuk korter.”

In totaal staat Versteijnen nu bijna vier uur achter de leider in het truckklassement. Na twee van de twaalf etappes is een topklassering al niet meer mogelijk. “Dan moeten we maar dagsucces gaan. Morgen gaan we er weer vol goede moed voor. Ik hoop dat we de pechvogel nu achter ons kunnen laten.”

Nog meer problemen bij De Rooy

Ook Janus van Kasteren, de andere kopman van Team de Rooy, had maandag geen goede dag. Hij had twee lekke banden en moest zoeken naar een waypoint. Daardoor verloor hij 40 minuten.

Check voor al het Dakar-nieuws onze themapagina: omroepbrabant.nl/dakar. Verslaggevers Ronald Sträter en Twan Spierts doen ook via Twitter verslag van de rally. Volg ze via @ronaldbrabant en @TwanSpierts.