Albert doet Dakar met een dwarslaesie: 'Als rolstoeler is het bivak al een uitdaging op zich'

Met zijn rolstoel ploegt Llovera zich een weg door het mulle zand van het bivak in de Saoedische kustplaats Al Wadj. De Spanjaard moet hard werken om bij zijn racetruck te komen. Het kost hem veel kracht, dat is duidelijk aan zijn gezicht af te lezen. "Het is inderdaad zwaar", zo puft de Andorrees.

Hijskraan

Als Albert Llovera op adem is, begint hij aan deel twee van de onderneming. Samen met zijn begeleider wurmt hij zich in een soort tuigje, dat wordt bevestigd aan een haak. "Ik noem het mijn Albert-tanga", zo lacht hij, verwijzend naar sexy ondergoed. "Het is een soort harnas."

Albert wordt vervolgens door een teamgenoot uit zijn rolstoel getild en via een soort van hijskraan in zijn vrachtwagen getakeld. Een heel gedoe en daarna moet Llovera nog zeker een half uur in zijn eentje wachten in de truck tot iedereen klaar is en ze aan de etappe kunnen beginnen.

Twee Dakars

"Ik heb eigenlijk twee Dakars", zegt Albert Llovera over zijn deelname. "De race die iedereen rijdt, maar daarna ook eentje in het bivak. Daar zijn geen voorzieningen voor iemand in een rolstoel. Ik heb problemen als ik naar de wc moet of als ik moet gaan slapen in een tent. Het is niet makkelijk, maar ik klaag daar niet over want het is een rally."

De vrachtwagen van Llovera is aangepast aan zijn handicap. Omdat zijn benen niet werken, heeft hij een speciaal stuur waarmee hij ook gas kan geven en remmen.

Tragisch levensverhaal

Het tafereel aan de oevers van de Rode Zee roept heel veel respect op. Wat een doorzettingsvermogen heeft deze man. In zijn rolstoel doet hij mee aan de zwaarste rally ter wereld. Het levensverhaal van Albert Llovera is tragisch, maar tegelijk bijzonder.

In 1984 was hij als 17-jarige de jongste alpineskiër die aan de Olympische Winterspelen deelnam, maar een ernstig ongeval op de piste maakte een jaar later een einde aan die carrière. Vanaf dat moment is hij tot aan zijn middel verlamd.

'Llovera is voor Team de Rooy geen beperking'

Na zijn ongeluk is Llovera zich als mindervalide gaan toeleggen op allerlei sporten, maar hij werd verliefd op het rallyrijden. Hij heeft dan ook zoveel ervaring dat Team De Rooy uit Son niet twijfelde en hem meenam als coureur naar Saoedi-Arabië voor de Dakar Rally.

"Voor hem is die handicap geen beperking", zegt manager Henk van Leuven van Team De Rooy. "Waarom zou het dan voor ons wel een beperking zijn? De overheid en andere instanties roepen toch allemaal op om mensen met een beperking een maatschappelijke kans te geven? Nou, wij hebben die kans met beide handen aangegrepen. En vergeet niet, hij is ook een fantastische coureur", aldus Van Leuven.

