Peter Koelewijn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau: 'Ik sta perplex'

Peter Koelewijn is maandag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dat maakte de zanger, die een megahit had met Kom van dat dak af!, bekend in het radioprogramma De MAX!.

"Ik sta nog steeds perplex, ik ben ook heel erg trots", zei Koelewijn in het radioprogramma. "Het is niet alleen een koninklijke onderscheiding, maar ook een onderscheiding van Nederland, zo zie ik het."

Kom van dat dak af!

Het is woensdag precies zestig jaar geleden dat radiomaker Co de Kloet voor het eerst de single Kom van dat dak af! op de radio draaide. De respons van de luisteraars was overweldigend: het plaatje schoot in één keer naar de eerste plaats van de Nederlandse en Belgische hitlijsten en werd een klassieker.

Burgemeester Pieter Broertjes van de gemeente Hilversum speldde het lintje maandagmiddag op bij Koelewijn in de Wisseloord Studio's in Hilversum. De geboren Eindhovenaar (79) treedt nog steeds sporadisch op.

LEES OOK: Peter Koelewijn al meer dan vijftig jaar een 'hitmachine'

'Ongelofelijk goed drinken'

Eigenlijk zou Koelewijn eerder ook al een koninklijke onderscheiding krijgen, maar dat ging niet door omdat hij in 1999 was aangehouden voor rijden onder invloed. "Dat is geen overtreding maar een misdaad, en terecht", aldus de zanger op NPO Radio 5.

Koelewijn gaat de onderscheiding goed vieren. Op de vraag of hij ongelofelijk goed gaat slapen vannacht antwoordde hij: "Ik ga eerst eens ongelofelijk goed drinken. En ik ga geen auto meer rijden."

LEES OOK: Peter Koelewijn zal altijd van Brabant blijven houden, maar gaat terug naar 't Gooi