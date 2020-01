Jac (77) vindt jerrycan met vloeistof voor brandend huis van buren en grijpt snel in

Van Herk ontdekte de brand rond één uur 's nachts, toen hij naar bed ging. Hij zag een rode gloed en hoorde geknetter. “Toen zag ik vlammen op de grond. Ik ben direct naar achteren gelopen en heb 112 gebeld. Dat bleek iemand anders ook al te hebben gedaan.”

Jac pakte ‘iets van drie emmers waters' en probeerde het vuur uit te maken. “Dat is gelukt, gelukkig.”

De buurman gaat ervan uit dat de brand moedwillig is gesticht. “Er lag een soort jerrycan voor het huis met vloeistof erin. Ik weet niet precies wat, maar ik denk toch iets van benzine of olie. Het moet wel aangestoken zijn.” De politie laat weten dat zij ook van brandstichting uitgaat. Getuigen kunnen zich melden.

In het huis lagen drie mensen te slapen toen de brand uitbrak. Een moeder met haar dochter en het vriendje daarvan. Die laatste werd volgens de buurman wakker en waarschuwde de andere twee. Ze moesten door de rook heen en gingen via de achterdeur naar buiten.

'Geen heldendaad'

Als Van Herk niet te hulp was geschoten, had het heel anders kunnen lopen. Toch ziet hij het zelf niet als een heldendaad. “Ik woon erlangs. Het kan ook bij ons beginnen te branden. Dat probeer je ook te voorkomen. De brandweer kwam rond tien voor één ’s nachts. Het vuur was toen al geblust. Er raakte niemand gewond.

Waarom iemand het op dit huis gemunt had, weet Van Herk niet. “De buurvrouw weet het ook niet. En haar dochter ook niet. Ze hebben geen vijanden of iets dergelijks”, zegt hij. De buurman vertelt alles behoorlijk nuchter, toch zit de schrik er wel in. Ook bij zijn buren. “Het is hier zo'n rustige buurt. Als je dit dan meemaakt, ga je er toch een beetje anders naar kijken.”