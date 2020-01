John Hackett lag zwaargewond in ziekenhuis in bezet gebied: hij móest daar weg

Hackett moet dus zo snel mogelijk weg uit Arnhem, naar het bevrijde Zuiden. Dat is een moeilijke en gevaarlijke reis. Het verzet maakt een plan. Eerst wordt Hackett naar Ammerstol gebracht. Daar gaat hij de Lek over.

Hackett is dicht bij bevrijd gebied, toch is het een hele toer om hem in Lage Zwaluwe te krijgen.

Via wat omwegen en schuiladressen komt hij in Sliedrecht terecht. Daar wordt hij in de nacht van 4 op 5 februari 1945 over de Nieuwe Merwede naar Lage Zwaluwe gebracht.

Overtocht

Die laatste overtocht is zeer gevaarlijk. Niet alleen omdat het van bezet naar bevrijd gebied gaat. De overtocht moet ’s nachts gebeuren. Het is koud en nat. En het zijn geen doorgewinterde militairen maar burgers die de linies overeind houden.

In 1967 ontmoeten John Hackett en Koos Meijer elkaar weer. Foto: Historisch Museum Ede

Hij is door Biesboschcrosser Koos Meijer overgezet. Er vertrekken die nacht meerdere boten van Sliedrecht naar Lage Zwaluwe. Ze moeten verscholen blijven in het riet, langs de kant van de rivier. De Biesboschcrossers moeten namelijk langs meerdere Duitse posten zien te komen. Als ze de crossers zouden pakken, zou het slecht met de verzetshelden aflopen.

Gesigneerd pakje sigaretten

John Hackett is de Biesboschcrossers heel dankbaar. Ze hebben hun leven gewaagd om dat van hem veilig te stellen. Als dank geeft hij een pakje sigaretten, voorzien van zijn handtekening, aan een van de crossers. Dat pakje is nog steeds te zien in het Biesbosch Museum in Werkendam.

In de schaal is de vluchtweg van John Hackett te zien

Net als een ‘bowl’, een schaaltje, die Hackett cadeau heeft gekregen van een Nederlandse militaire organisatie. Het is beschilderd met elementen van Hacketts vlucht via de Biesbosch

Brabant Remembers

