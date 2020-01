Man aangehouden die nog elf jaar cel moet uitzitten in Polen

WAALWIJK -

Een man die nog elf jaar cel moet uitzitten in Polen, is dinsdag in Waalwijk aangehouden. De verdachte zou lid zijn geweest van een criminele organisatie, laat de politie weten. Hij probeerde nog te ontkomen door van het balkon van een huis te springen en weg te rennen. Agenten wisten hem echter snel te achterhalen.