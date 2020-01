Mannen aangehouden die nog elf en acht jaar cel moeten uitzitten in Polen en Letland

Een man die nog elf jaar cel moet uitzitten in Polen, is dinsdag in Waalwijk aangehouden. De verdachte zou lid zijn geweest van een criminele organisatie, laat de politie weten. Hij probeerde nog te ontkomen door van het balkon van een huis te springen en weg te rennen. Agenten wisten hem echter snel te achterhalen.

De politie had aanwijzingen gekregen dat de gezochte verdachte in een huis in Waalwijk zou zijn. Toen agenten op het bewuste adres aankwamen, probeerde hij er dus nog vandoor te gaan. De man werd rond halftien op de Stationsstraat in Waalwijk aangehouden.

Aangehouden Let moet nog acht jaar zitten

Op Eindhoven Airport hield de marechaussee zondag al een man van 41 uit Letland aan. Hij bleek nog een celstraf van acht jaar uit te moeten zitten in zijn geboorteland, zo maakte de marechaussee dinsdag bekend. Bij een controle op de luchthaven liet de man een vals rijbewijs en een valse identiteitskaart zien. Ook reisde hij onder een valse naam. Hiervoor werd hij aangehouden.

Uit het onderzoek naar de daadwerkelijke identiteit van de man werd duidelijk dat hij nog een celstraf van acht jaar moest uitzitten voor onder meer een drugsmisdrijf. De verdachte zal eerst een eventuele straf voor de in Nederland gepleegde misdaden uit moeten zitten. Daarna zal hij worden overgeleverd aan de Letse autoriteiten.