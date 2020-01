Belastingbetaler laten opdraaien voor vuurwerkschade? Niet in de gemeente Laarbeek

Vernielde plattegrond in Lieshout (foto: gemeente Laarbeek).

De tafeltennistafel in het speeltuintje moest het ontgelden (foto: gemeente Laarbeek).

Burgemeester Frank van der Meijden is niet van plan de inwoners van de gemeente Laarbeek te laten opdraaien voor vuurwerkschade. Daders moeten zelf maar de portemonnee trekken, niet alle belastingbetalers. En omdat er beelden en getuigenverklaringen zijn, denkt hij dat de kans van slagen ‘zeer reëel’ is.

In Laarbeek werden rond de jaarwisseling veel vernielingen aangericht. De voorlopige schatting van de schade komt ver boven de 10.000 euro uit. Onder meer prullenbakken en verkeersborden werden met zwaar vuurwerk vernield. "Het is onacceptabel wat er gebeurd is", vindt de burgemeester.

Dieptepunten

De gemeente noemt als dieptepunten de vernieling van een automatische externe defibrillator (AED) en speeltuintje in Beek en Donk. Maar er is dus wel goede hoop dat de daders van de vernielingen zelf voor de kosten opdraaien. “Van een aantal vernielingen hebben we beelden en getuigenverklaringen, die de kans vergroten om de daders te achterhalen”, aldus Van der Meijden.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het 'eigenlijk toeval' is dat er goede beelden zijn. Met name van de vernielingen aan het speeltuintje. De camera's stonden precies goed. Ook droeg een Facebookbericht van buurtbewoners bij aan de opsporing. De speeltuin is door buurtbewoners gemaakt en daarom ging de schade hun erg aan het hart. Het bericht werd volop gedeeld, waardoor mensen uiteindelijk ook namen zijn gaan noemen bij de politie en gemeente.

De gemeente Laarbeek heeft aangifte gedaan van alle schade. Met politie en Openbaar Ministerie (OM) is de afspraak gemaakt om de daders te vervolgen en de schade te verhalen. De gemeente meldt dat het niet alleen om jongeren, maar ook om volwassenen gaat.