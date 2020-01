Eindhovense kinderen nemen het op tegen de schaakgrootmeesters die ze bewonderen

Misschien kent niet iedereen ze, maar in de ogen van jonge schakers zijn het helden. Schaakgrootmeesters Anish Giri en Jorden van Foreest kwamen dinsdag naar Eindhoven voor een meet en greet in de aanloop naar het Nederlandse Tata Steel toernooi. En dit was de kans voor een aantal jonge Eindhovense schakers om een partij te spelen tegen hun idool.

Journalisten wachten op interviews, cameramensen en fotografen schieten alvast wat plaatjes. Maar de grootmeester zitten eerst nog even rustig een potje te schaken met een paar Eindhovense kinderen. Sascha Kurt uit Eindhoven (9) hij heeft erg uitgekeken naar dit moment. Hij schaakt een partij tegen Kiri. “Anish is een van de beste schakers en heeft de Nederlandse nationaliteit. Ik vind het erg leuk! Winnen kan ik niet van hem, maar ik kan wel iets van hem leren. Hij heeft goede trucjes.”

Focus

Valentijn van Warmerdam heeft eigenlijk geen tijd voor een interview. Hij is helemaal gefocust op zijn partij tegen schaakgrootmeester Jorden van Foreest. “Het is wel heel bijzonder om tegen mensen te spelen die zo goed zijn. Het liefst zou ik later ook zo goed worden”, verzucht Valentijn. Van Foreest: “Ik zie wel dat hij heel goed is. Wie weet zie ik hem over een paar jaar wel weer terug bij een echte wedstrijd.”

Valentijn is eigenlijk altijd bezig met schaak. “School is eigenlijk maar een vervelende interruptie”, aldus zijn moeder. Voor de rest schaakt hij bijna altijd. Hij vond het vandaag wel heel spannend om tegen een grootmeester te kunnen spelen. Net toen we hier binnenkwamen wist hij niet zeker meer of hij het durfde, maar Jorden vroeg meteen of hij wilde schaken. En toen was het prima.”

Helden

Anish Kiri behoort nu tot de beste schakers van de wereld, maar ook hij keek vroeger op naar zijn helden. “Ik heb op die leeftijd eigenlijk nooit de kans gehad om iemand van de wereldtop te ontmoeten. Maar ik weet wel nog dat ik heel zenuwachtig was, toen ik voor het eerst een grootmeester zag. Ik keek heel erg naar zijn ogen. Ik dacht dat daar iets bijzonders was te zien. Hij had een heel bijzondere blik.”

Anish is een van de kopstukken op het toonaangevende Tata Steel Toernooi. Dat wordt jaarlijks gehouden in Wijk aan Zee, dit jaar van 10 tot 26 januari. Maar dit jaar maakt het toernooi ook een uitstapje naar Eindhoven. De vijfde speelronde van het grote evenement is namelijk in het stadion van PSV.