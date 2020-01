Sandra zit door lekkage al maanden in shit van bovenbuurman: 'Vooral die urine is verschrikkelijk'

Het begon afgelopen zomer toen Sandra in een hoekje van het plafond van haar wc een lekkage zag. "Ik kon het toen met een bakje op mijn wc nog opvangen", vertelt ze. Ze belde meteen met woningcorporatie Woonbedrijf uit Eindhoven en die kwamen ook snel langs.

'Hele wc zit onder'

"Het was toen niet meteen duidelijk of het uit de leidingen kwam dus ik moest het in de gaten houden. Dat deed ik, maar zo'n drie weken later was het alleen maar erger geworden", vertelt ze. Sinds half december is de situatie nog verder verslechterd en komt de ontlasting van de bovenburen bij haar naar beneden: "Nu zit steeds mijn hele wc onder." Op de muur zijn natte strepen van de ontlasting te zien en ook de wc-bril zit vol met spetters.

Eerst probeerde ze de ontlasting nog met een bakje op te vangen (Foto: Sandra van de Bunt)

Meerdere mensen kwamen naar de lekkage kijken, maar de oplossing voor haar appartement aan de Van Marumstraat in Eindhoven bleek niet eenvoudig. "Er is bij mij en bij de bovenbuurman gekeken, maar omdat de buis te smal is, kunnen ze er niet goed bij. Daarnaast zou de buis van asbest zijn", vertelt ze.

Voordat die buis verwijderd kan worden, moet Woonbedrijf eerst een vergunning hebben. "Die aanvraag hebben we voor de kerstvakantie gedaan", laat een woordvoerder weten. Dat was volgens hen eerder niet mogelijk. "Het was namelijk niet duidelijk waar de lekkage precies zat." Volgens Sandra was dit wel al ruim voor de kerstvakantie bekend. Het is nu wachten tot de vergunning wordt toegekend.

Tijdelijke oplossing

Het is nu bijna een half jaar geleden dat Sandra aan de bel trok en de lekkage is alleen maar erger geworden. "Kijk, een lekkage kan gewoon gebeuren, maar ik word nu van het kastje naar de muur gestuurd", vindt ze. Woonbedrijf zegt dat ze het heel vervelend voor haar vindt en zou tijdelijk een noodvoorziening hebben geplaatst.

Dat is volgens Sandra absoluut niet waar. Samen met haar buurvrouw heeft ze wel zelf geprobeerd een tijdelijke oplossing te maken door het plafond af te dekken met een zeil. Maar nog steeds loopt de ontlasting langs de muur naar beneden. Daarnaast heeft de lekkage zich nu ook uitgebreid naar haar badkamer.

De ontlasting hoopt zich links in de hoek op (Foto: Sandra van de Bunt)



Maart pas werkzaamheden?

Uiteindelijk zou dan op 10 februari eindelijk de oplossing in zicht zijn. "Dan zouden ze de asbestpijp gaan verwijderen. Maar die afspraak is inmiddels verplaatst naar 16 maart, acht maanden na haar eerste melding over de lekkage. "Het kwam de buurman niet goed uit, daarom is het nu verplaatst."

Woonbedrijf zegt niets te weten van deze data. "Wij zoeken naar de beste oplossing en we zullen het zo snel mogelijk aanpakken", aldus de woordvoerder. Nadat Omroep Brabant contact zocht met Woonbedrijf is er wel weer iemand van de woningcorporatie bij Sandra langsgekomen. "Die heeft gezegd dat er woensdag iemand komt kijken en dat er dan een tijdelijke oplossing komt die beter werkt dan dit zeil."