Auto schiet over de vangrail en ramt twee geparkeerde auto's bij benzinepomp

De automobilist raakte door onbekende oorzaak van de A59. Hij belandde aan de verkeerde kant van de vangrail, ramde een bord van de ANWB, reed via een graskantje door een heg. Uiteindelijk botste de Mercedes tegen twee geparkeerde auto's .

De ravage is groot. De Mercedes is aan alle kanten gedeukt en heeft een flinke ster in de ruit. Op de parkeerplaats van het Shell-pompstation liggen heel veel auto-onderdelen.

Hond niet gewond

Een van de geramde auto's is een bestelbusje. Dat is enorm gedeukt en aan een kant opengescheurd door de klap. Bij de andere auto zit een gat in de achterruit. In het busje zat een hond, maar die is bij de botsing niet gewond geraakt.