'Wat een domme actie': Vrijwilligers balen van standpunt FNV over buurtbussen

Zo'n zeshonderd mensen maken per week gebruik van buslijn 250 in Engelen. Het is een initiatief dat tot stand kwam toen enkele jaren geleden reguliere buslijnen werden geschrapt. Een aantal gepensioneerde inwoners van Engelen sprongen in dat gat. "Gewoon omdat zij iets willen doen voor de maatschappij", zegt Berens.

Martin Berens maakt zelf ook gebruik van de buurtbus in Engelen.

Het standpunt van de FNV is compleet in het verkeerde keelgat geschoten. "Wat een domme actie van de FNV. Niet alleen in Engelen, maar ook in andere dorpen, is allang bewezen dat buurtbussen heel hard nodig zijn. Geen buurtbus, geen vervoer voor de mensen."

Berens stelt dat als de buurtbus verdwijnt, er geen banen bij komen. "Er zijn eerder reguliere buslijnen geschrapt en die komen niet ineens terug. Pas als die lijnen terugkomen, betekent dat extra banen."

Provincie is de schuldige

Vakbond FNV wil dat het busvervoer anders wordt ingedeeld in Brabant. De vakbond heeft een breed programma van aandachtspunten bij Provinciale Staten ingediend voor de aanbesteding van openbaar vervoer. Een van die punten is dat al het werk door betaalde krachten moet worden gedaan.

Bestuurder van FNV Streekvervoer Marlies Peeters begrijpt de goede bedoelingen van de chauffeurs. Maar, zegt ze, er dient een hoger belang. "Het gaat ons om de betaalbaarheid van de AOW. Alleen mensen die werken, dragen premie af. Daarom moeten er zo veel mogelijk handjes aan het werk."

Daarnaast vindt de vakbond het niet eerlijk dat er met twee maten wordt gemeten. Er worden volgens Peeters niet dezelfde eisen gesteld aan een beroepschauffeur als aan een vrijwillige chauffeur. "De medische keuring hoeft bij vrijwilligers pas vanaf hun 75e. Bij betaalde krachten moet dat al vijftien jaar eerder."

Vraag vanuit het dorp ingevuld

Buurtbuschauffeur Sytse Bouwer haalt z'n schouders op. Eens in de veertien dagen draait hij een dienst. "Je ziet alleen maar blije gezichten. Als wij er niet waren, dan was er geen bus en kwamen de mensen niet in de stad."

Sytse Bouwer kan het standpunt van de FNV niet begrijpen.

Het gesprek mag niet te lang duren. "Er zitten passagiers op me te wachten", legt hij uit. Sytse laat de volgende passagier uitstappen en rijdt onverminderd enthousiast verder. Van Engelen naar het station in Den Bosch.