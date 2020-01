Dakar-debutant Olaf Harmsen knock-out na zware crash, eerste Brabantse deelnemer die uitvalt

SHARMA -

Olaf Harmsen is de eerste Brabantse deelnemer die in Saoedi-Arabië is uitgevallen in de Dakar Rally 2020. De motorrijder uit Den Bosch kwam dinsdag in de derde etappe zwaar ten val en ging daarbij knock-out. Harmsen is per vliegtuig afgevoerd naar het ziekenhuis in de stad Tabuk.