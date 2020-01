Scooterrijder aangereden door politiewagen in Helmond, dreigende omstander opgepakt

Op de Kasteeltraverse in Helmond is dinsdagmiddag een ongeval gebeurd tussen een politieauto en een scooterrijder.

De agenten in het voertuig waren op weg naar een melding, meldt de politie. De scooterrijder raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht.

Doodsbedreiging

Tijdens de afwikkeling van het ongeluk werd een man opgepakt die een agent met de dood bedreigde. Hij werd door meerdere dienders tegen de grond gewerkt.