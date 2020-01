Janus en Janus in de woestijn: vader en zoon beleven avonturen in Dakar Rally

Janus en Janus, ze zijn een bekend duo in het Nederlandse kamp tijdens de Dakar Rally. Na twee jaar Mammoet zitten vader en zoon nu bij Team de Rooy. Ze lijken onafscheidelijk, want in Veldhoven werken de heren ook nog eens in hetzelfde, eigen bedrijf. En om het feest compleet te maken, zijn ook de vrouwen dik met elkaar. "Daar kunnen veel mensen jaloers op zijn", zo zegt Van Kasteren junior.

Bekijk de video van Janus en Janus van Kasteren in de Saoedische woestijn.

Zelfde vorm van eigenwijsheid

De appel valt bij de familie Van Kasteren niet ver van de boom. De Janussen lijken als twee druppels water op elkaar, je kunt met ze lachen en zijn allebei behoorlijk eigenwijs. Maar niet alles kan samen.

"Je moet ons niet samen in een cabine van een truck zetten", lacht Janus junior. "Wij zijn allebei even eigenwijs. Dat botst zeker. Als je ons samen in een truck zet, kun je er wel een film van maken. Dat wordt dan een dramaserie."

'Hij luistert toch niet'

Janus senior leeft tijdens de Dakar Rally mee met zijn zoon. Vaderlijke adviezen zijn echter aan Janus junior niet meer besteed. "Dat heeft geen nut, hij luistert toch niet. Ik ondersteun hem tijdens de rally bij leuke en minder leuke momenten. Maar hij is geen zeven jaar meer, hij weet wel wat hij doet", lacht vader Van Kasteren.