Benzine als water: spotgoedkope brandstof tijdens de Dakar Rally in Saoedi-Arabië.

Vaak tanken

De Dakar-voertuigen rijden in twee weken vele duizenden kilometers door Saoedi-Arabië. Dat betekent dus regelmatig tanken en dan valt pas echt op hoe weinig je hoeft te betalen voor een volle tank.

Of zoals we iemand van een Dakar-team hoorden zeggen: "Laat de motor maar lopen, want de benzine kost toch niks hier."

Nog veel meer

Natuurlijk zijn er nog meer 'vreemde' dingen aan Saoedi-Arabië. Aparte ingangen voor mannen en vrouwen bij restaurants, nergens alcohol te koop, veel vrouwen met gezichtsbedekking, om de zoveel kilometer een politiecontrole, en een enorm contrast tussen luxe malls en verpauperde half afgebouwde dorpjes. Daar komen we later deze rally nog uitgebreid op terug.

